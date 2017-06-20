Джавид Гурбанов пообещал Китаю поддержку в грузоперевозках через Азербайджан (ФОТО)

2017-06-20 17:40 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Азербайджан готов оказать любую поддержку китайской стороне при грузовых перевозках через территорию страны, сказал председатель ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Джавид Гурбанов на встрече с заместителем гендиректора ООО "Международная железная дорога Ченду" Жангом Джингом в Баку.

Как отмечается в сообщении, распространенном ЗАО во вторник, на встрече Гурбанов отметил, что Азербайджан направляет все возможности на повышение эффективности и конкурентоспособности грузоперевозок через территорию страны.

"Азербайджан готов оказать любую поддержку китайской стороне при перевозках грузов через его территорию", - сказал Гурбанов.

Жанг Джинг, в свою очередь, выразил заинтересованность в том, чтобы воспользоваться транспортными коридорами, проходящими через Азербайджан, для доставки китайских товаров в Восточную Европу, страны Ближнего Востока, а также в Турцию и Грузию.

(Автор: Максим Цурков. Редактор: Ирина Парфёнова)

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