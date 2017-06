Бесплатный проект Coding Kids – Summer Course для школьников от Azercell

БАКУ /Trend/ - Центр инноваций и предпринимательства Barama ООО Azercell Telekom, поддерживающий новые начинания в области информационных технологий, при поддержке PASHA Bank запускает новый проект. С помощью проекта Coding Kids – Summer Course, предусмотренного для детей и подростков, они узнают о других возможностях использования компьютеров и телефонов, помимо развлечений и игр.

Курс кодирования, представленный центром, откроет детям новый мир познаний. Этот проект позволит получить незаменимые знания и навыки для развития детей.

Для информации отметим, что проект Coding Kids – Summer Course предусмотрен для школьников 9-11 и 12-15 лет. В рамках проекта для школьников 9-11 лет будут проведены программы Introduction into IT and Computer Science, Coding Techniques и Creating Apps, а для школьников 12-15 лет - программы Intro into Computer Science Programming in HTML/CSS/Javascript, Creating apps и Basic Databases. Длительность программы 6 недель. Бесплатные занятия будут проводиться дважды в неделю в центре инноваций и предпринимательства Barama, под руководством тренера Гюнай Кязимзаде, на основе методов интерактивного обучения. Заявки будут приниматься до первого июля 2017 года. Третьего июля состоится экзамен по приему в программу, а 15 июля начнутся занятия. Для участия в программе школьники могут пройти регистрацию по ссылке

https://docs.google.com/forms/d/1R2sR9f1b1nI0jiLYwYM9sr5A0BgNYMhEh0IXdgxfxsU/edit

Участники будут приглашены на экзамен по математике и логике, и по результатам тестов получат приглашение на курсы.

