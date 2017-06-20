США расширили санкции против России

2017-06-20 19:23 | www.oxu.az | 3

Минфин США ввел санкции в отношении 38 частных лиц и организаций в связи с ситуацией вокруг Украины.

Как передает Oxu.Az, говорится в заявлении, размещенном на сайте ведомства.

Под ограничения попали 19 организаций и 19 человек из России и Донбасса, в том числе замминистра экономического развития Сергей Назаров.

В частности, в санкционный список вошел байк-центр "Ночные волки", основателем которого является одноименный мотоклуб.

С.Б.

