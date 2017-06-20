В руководстве грузинской "дочки" PASHA Bank произошли изменения

2017-06-20 17:48 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Фарид Мамедов назначен председателем Наблюдательного совета грузинской «дочки» PASHA Bank.

Согласно информации на сайте PASHA Bank Georgia, он сменил на этом посту Мир Джамала Пашаева [директора PASHA Holding], который остался членом Наблюдательного совета.

Фарид Мамедов является заместителем директора PASHA Holding и одновременно возглавляет Бизнес-группу холдинга, а также входит в Наблюдательный совет Kapital Bank и Совет директоров страховой компании PASHA Insurance.

На сегодняшний день в состав Наблюдательного совета банка также входят Джалал Гасымов, Талех Кязымов и Дженк Эйнехан.

PASHA Bank Georgia функционирует с февраля 2013 года и является дочерней структурой азербайджанского PASHA Bank.

PASHA Bank создан в июне 2007 года. Наряду с PASHA Insurance, PASHA Life, PASHA Travel и PASHA Construction, банк входит в состав PASHA Holding. В структуру PASHA Holding также входит Kapital Bank.

(Автор: Азад Гасанли)

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