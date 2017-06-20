Визит в регион и обращение сопредседателей МГ ОБСЕ не отличаются от прежних - Самед Сеидов

2017-06-20 18:07 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Визит в регион и обращение сопредседателей Минской группы ОБСЕ не отличаются от прежних, сказал во вторник Trend председатель комитета по международным отношениям и межпарламентским связям парламента Азербайджана Самед Сеидов, комментируя последний визит сопредседателей МГ ОБСЕ.

По его словам, в ходе визита сопредседателей в регион конкретных мыслей не прозвучало.

Глава комитета подчеркнул, что сопредседатели должны конкретизировать и раскрыть правду, не скрывать реальность. «А реальность в том, что Армения оккупирует азербайджанские земли, не думает уходить с оккупированных территорий, ежедневно совершает провокации против Азербайджана и далека от решения этого вопроса мирным путем и в рамках закона. Если Минская группа ОБСЕ озвучит эти реалии, то конфликт будет решен. Они видят эту правду, но не намерены ее признавать», - сказал Сеидов.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)