Премьера зоотеатра в Баку с хвостатыми актерами (ВИДЕО)

2017-06-20

БАКУ /Trend Life/ - Животные покоряют не только телеэкраны, но и театральные подмостки. В Баку хвостатые актеры представили свой первый спектакль, сообщает Trend Life со ссылкой на http://mir24.tv/.

Черепашки, хомячки, лисы, утки. Все они не просто питомцы зоопарка, а актеры зоотеатра. Здесь более тридцати экзотических животных и у каждого своя роль.

Сказка про курочку Рябу нелегко далась и артистам, и режиссеру. У него ушли месяцы на то, чтобы приучить исполнительницу главной роли к повышенному вниманию. Но в итоге премьера прошла отлично.

«Организаторы молодцы. У нас есть в Баку и зоопарк, и театры, но такого я еще никогда не видела. Очень оригинальный подход. Мой ребенок не отрывал от постановки глаз, а значит, ему очень понравилась», рассказала жительница Баку Оксана Раджафова.

А вот мышку Мими научить кружить вокруг яичка было гораздо проще. Просто к каждому актеру нужен свой подход. Например, обезьянка Сара должна была сыграть свою роль из мультфильма «Привет мартышке». Но прима сегодня не в духе и на сцену выходить не желает. А вот с поклонниками общается охотно.

«Мне очень понравилось, как мышка кружилась вокруг яичка, а курочка стояла и смотрела. Еще очень понравилось то, что их можно потрогать руками. Они такие мягкие. Скажу маме, чтобы каждый раз мы приходили сюда», - рассказал школьник Рустам Мамедов.

Необычный театр дает спектакли дважды в неделю, каждый раз разные. Желающих попасть на шоу много, так что билеты желательно бронировать заранее. В свободные от выступления дни актеры отдыхают и восстанавливают силы. А раз в неделю проходят обязательный медосмотр.

«Наши животные все дрессированные. Проводятся между ними медицинское обследование. Дети могут спокойно играться. Вирусов никаких нет», - заверил директор зоотеатра Наиль Назарли.

Пьесы в зоотеатре ставят по мотивам народных сказок или советских мультиков. Репертуар, как и актерский состав, скоро собираются расширять. Новой звездой станет, например, вот этот кролик. Он сыграет зайца из легендарного «Ну, погоди!».

