Азербайджан и Мексика обсудили межпарламентское сотрудничество

2017-06-20 18:33 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Посол Мексики в Баку Родриго Лабардини во вторник посетил Милли Меджлис (парламент) Азербайджана, где обсудил межпарламентское сотрудничество с вице-спикером Валехом Алескеровым, сообщило посольство Мексики.

«Стороны провели общий обзор двусторонних отношений, в особенности связей между законодательными органами двух стран», - сказано в сообщении.

В ходе встречи была отмечена роль межпарламентских групп дружбы, а также сотрудничества в рамках международных организаций в развитии двустороннего партнерства. Также была подчеркнута важность Межпарламентского союза, который способствует укреплению связей между законодательными органами многих стран.

В сообщении отмечается, что на сегодняшний день обе страны играют значительную роль в своих регионах и имеют определенные сходства. Наличие в Азербайджане и Мексике богатых нефтегазовых месторождений и развитие этого сектора порождают заинтересованность в двустороннем сотрудничеству. Кроме того, Мексика и Азербайджан являются странами с тысячелетней культурой, что способствует развитию туристического сектора.

«Исследование этих сходств и обмен опытом приводят к бóльшему познанию и сближению народов», - сказано в сообщении посольства.

(Автор: Елена Косолапова. Редактор: Ирина Парфёнова)