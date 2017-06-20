США ввели новые санкции против России

2017-06-20 20:51 | www.apa.az | 4

Правительство США ввело новые санкции против 38 российских и украинских частных лиц и компаний в связи с политикой России в Украине. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил министр финансов Стивен Мнучин

«Эти меры сохранят давление на Россию, чтобы она работала в направлении дипломатического решения проблемы. Администрация США привержена дипломатическому процессу, который гарантирует суверенитет Украины и никакого смягчения санкций не будет, пока Россия не реализует Минские договренности», - заявил министр.