Коалиция заявила об уничтожении "верховного муфтия" ИГ

2017-06-20 21:15 | www.apa.az | 3

Международная коалиция во главе с США объявила во вторник об уничтожении так называемого "верховного муфтия" террористической группировки "Исламское государство" Турки Аль-Бен-али. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в заявлении коалиции.

"Силы коалиции уничтожили самопровозглашенного "верховного муфтия" ИГ Турки Аль-Бен-али в результате бомбардировки 31 мая в сирийском Маядине", — говорится в сообщении.

Там указывается, что Аль-Бен-али "играл главную роль в наборе иностранных боевиков и провоцировании терактов по всему миру". Как отмечается, "в качестве главного клирика ИГ с 2014 года он осуществлял пропаганду с целью побуждения к совершению убийств и других зверств, пытался узаконить создание "халифата" и был близким доверенным лицом (главаря ИГ) аль-Багдади".