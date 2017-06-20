Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии ифтара по случаю месяца Рамазан
2017-06-20 21:47 | www.apa.az | 4
20 июня председатель Управления мусульман Кавказа шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде по случаю священного месяца Рамазан дал ифтар в своей резиденции.
Как сообщает АПА, в церемонии ифтара принял участие президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.
Церемония ифтара началась с чтения аятов Корана и молитвы по случаю месяца Рамазана.
Шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде выразил глубокую признательность Президенту Ильхаму Алиеву и гостям за то, что они приняли приглашение принять участие в ифтаре по случаю благословенного месяца Рамазан, в который был ниспослан священный Коран.
На церемонии выступили руководитель Бакинской и Прикаспийской епархии Русской Православной церкви Александр, председатель Бакинской религиозной общины горских евреев Милих Евдаев, ординарий Римской католической церкви Владимир Фекете.
Глава государства выступил на церемонии с речью.
Затем был дан ифтар.