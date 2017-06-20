Ильхам Алиев присвоил военным звания генералов

2017-06-20 20:18 | www.oxu.az | 3

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении военнослужащим Министерства обороны высших военных званий.

Как сообщает Oxu.Az, следующим военнослужащим Министерства присвоены высшие военные звания «генерал-майор»:

полковник Агаев Закир Самиддин оглу

полковник Алиев Азер Али оглу

полковник Наджафов Хилал Алимурад оглу

полковник Салахов Физули Забиш оглу

Другим распоряжением главы государства полковнику Кишиеву Рауфу Исмаил оглу присвоено почетное звание «Заслуженный юрист», полковник-лейтенанту медицинской службы Тагиеву Тофигу Тагы оглу – почетное звание «Заслуженный врач».

Также Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении группы военнослужащих министерства обороны орденами и медалями за особые заслуги в защите и сохранении территориальной целостности Азербайджана и отличие при выполнении задач, поставленных перед азербайджанской армией.

С.Б.

