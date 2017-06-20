Президент Ильхам Алиев выделил финансовую помощь религиозным общинам Азербайджана

2017-06-20 18:44 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение об оказании финансовой помощи религиозным структурам в стране.

Согласно распоряжению, с целью оказания финансовой помощи религиозным структурам в Азербайджане из предусмотренного в госбюджете на 2017 год резервного фонда Президента Управлению мусульман Кавказа будет выделен один миллионов манатов, религиозной структуре Бакинская и Азербайджанская епархия Русской Православной церкви – 250 тысяч манатов, религиозной общине горских евреев Баку – 250 тысяч манатов, религиозной общине европейских евреев Баку – 100 тысяч манатов, Апостольской префектуре Католической церкви в Азербайджане – 100 тысяч манатов и Албано-удинской христианской религиозной общине Азербайджана – 100 тысяч манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, предусмотренной данным распоряжением.