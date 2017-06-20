Иран нанес ракетный удар по ИГ в Сирии, уничтожено более 65 боевиков

2017-06-20 22:38 | www.apa.az | 3

Не менее 65 террористов были уничтожены в результате ракетного удара, нанесенного Ираном по позициям группировки ИГ в Сирии. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает телеканал Press TV ссылаясь на заявление иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Ранее сообщалось, что КСИР нанес ракетный удар по базам террористов в Сирии. Удар был нанесен баллистическими ракетами средней дальности по базам в провинции Дейр-эз-Зор на востоке страны "в ответ на атаки по Тегерану". Всего было выпущено шесть ракет.

В заявлении, в частности, говорится, что в результате удара по центру ИГ в городе Эль-Мухасан были уничтожены 15 боевиков, в том числе один из главарей Саад аль-Косайби (Saad al-Qosaibi).

Также сообщается об уничтожении 27 боевиков при ударе по городу Эль-Маядин, который называют новым оплотом ИГ в Сирии, в том числе шести полевых командиров из Ливии.

В Тегеране заявляли, что согласовали с сирийскими властями ракетный удар по позициям террористов.