Календарь и молитва 26 дня месяца Рамазан
2017-06-20 20:53 | www.oxu.az | 4
Oxu.Az представляет своим читателям календарь и молитву 26 дня священного месяца Рамазан.
26 рамазан 1438 – 21 июня 2017
Имсаг: 03:08
Ифтар: 20:31
Молитва 26 дня:
«Allahumməc-əl sə-yi fihi məşkura. Və zənbi fihi məğfura. Və əməli fihi məqbula. Və eybi fihi məstura. Ya əsməəs-samiin».
Перевод:
«О Аллах! Сделай так, чтобы старания мои в этом месяце заслужили Твое одобрение, а грехи мои были прощены, чтобы деяния были приняты, а недостатки скрыты. О Тот, кто является самым внемлющим из всех слышащих!».