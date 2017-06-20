Календарь и молитва 26 дня месяца Рамазан

2017-06-20 20:53 | www.oxu.az | 4

Oxu.Az представляет своим читателям календарь и молитву 26 дня священного месяца Рамазан.

26 рамазан 1438 – 21 июня 2017

Имсаг: 03:08

Ифтар: 20:31

Молитва 26 дня:

«Allahumməc-əl sə-yi fihi məşkura. Və zənbi fihi məğfura. Və əməli fihi məqbula. Və eybi fihi məstura. Ya əsməəs-samiin».

Перевод:

«О Аллах! Сделай так, чтобы старания мои в этом месяце заслужили Твое одобрение, а грехи мои были прощены, чтобы деяния были приняты, а недостатки скрыты. О Тот, кто является самым внемлющим из всех слышащих!».

С.Б.

