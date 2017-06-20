В Азербайджане новый порядок приема повлиял на число подавших в вузы документы выпускников прошлых лет - Малейка Аббасзаде

2017-06-20 19:01 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - После того, как вступительные экзамены в Азербайджане стали платными, сократилось число подавших в вузы документы выпускников прошлых лет.

Об этом во вторник в интервью Trend сказала председатель Совета директоров Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Малейка Аббасзаде, отвечая на вопрос о том, повлияло ли то, что вступительные экзамены стали платными, на количество поступающих.

«В проведенных ГЭЦ в этом году вступительных экзаменах в целом приняли участие более 90 тысяч абитуриентов. Следует учитывать, что участвующие во вступительных экзаменах студенты делятся на две части – выпускники года, в который проводятся экзамены, и выпускники прошлых лет. Первая категория выпускников и формирует основной контингент. Так, в 2014 году 60 процентов поступавших по I-IV группам специальностей абитуриентов составили выпускники текущего года, 40 процентов - выпускники прошлых лет, в 2015 году это соотношение составило 62,5 к 37,5, в 2016 – 65,7 к 34,3. В этом же году выпускники текущего года составили 77 процентов от общего числа абитуриентов, а выпускники прошлых лет – 23 процента. То есть, после того, как вступительные экзамены стали платными, число выпускников прошлых лет, подавших документы в вузы по I-IV группам специальностей, сократилось на 10 процентов. V группа специальностей была создана в 2015 году, и выпускники прошлых лет отдают предпочтение именно этой группе, так как тут для поступления нужно сдать экзамен всего по трем предметам. Поэтому наблюдается рост числа абитуриентов, подающих документы по V группе специальностей. В 2017 году на экзамен по этой группе специальностей зарегистрировались примерно 18000 выпускников прошлых лет», - сказала Аббасзаде.

По ее словам, сокращение числа регистрирующихся на экзамены выпускников прошлых лет после того, как вступительные экзамены стали платными, не следует считать негативным фактором.

«Выпускники прошлых лет зачастую относились к вступительным экзаменам как к лотерее. Были такие абитуриенты, которые каждый год регистрировались на экзамен. Большинство таких выпускников либо не приходили на экзамен, несмотря на то, что подали заявку, либо пытались у кого-то списать. Проносили на экзамен телефоны также чаще всего выпускники прошлых лет. Теперь же число подобных случаев сократилось, экзамены проводятся более качественно. Большинство абитуриентов, которые не пришли на экзамен, также составляли выпускники прошлых лет. Государство оплачивало все их расходы на экзамены, а они подходили к экзамену безответственно. В 2015 году в V группу специальностей документы подал 16151 выпускник прошлых лет. Из них только 12283 пришли на экзамен. В 2016 году этот показатель соответственно составил 23504 и 18584, то есть около пяти тысяч абитуриентов не пришли на экзамен. Теперь же у абитуриентов формируется полностью ответственный подход к экзаменам, что является хорошим фактором. Потому что теперь выпускники прошлых лет, зная, что недостаточно хорошо подготовились к экзамену, не записываются на него и не мешают тем, кто подходит к экзамену серьезно», - сказала председатель Совета директоров ГЭЦ.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Талех Агавердиев. Редактор: Ирина Парфёнова)