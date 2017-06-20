Группа военнослужащих минобороны Азербайджана удостоена почетных званий, высших воинских званий, орденов и медалей

2017-06-20 19:20 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение о присвоении почетных званий военнослужащим министерства обороны страны за многолетнюю плодотворную деятельность.

Согласно распоряжению, полковнику Кишиеву Рауфу Исмаил оглу присвоено почетное звание «Заслуженный юрист», полковник-лейтенанту медицинской службы Тагиеву Тофигу Тагы оглу – почетное звание «Заслуженный врач».

Другим распоряжением главы государства высшее воинское звание генерал-майора присвоено полковникам Агаеву Закиру Самиддин оглу, Алиеву Азеру Али оглу, Наджафову Хилалу Алимурад оглу, Салахову Физули Зебиш оглу.

Также Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении группы военнослужащих министерства обороны орденами и медалями за особые заслуги в защите и сохранении территориальной целостности Азербайджана и отличие при выполнении задач, поставленных перед азербайджанской армией.

Согласно распоряжению, поручено наградить:

орденом «За службу Отечеству» 3-й степени

Алиева Натига Авил оглу – генерал-майора

Амирагаева Ислама Шихзаде оглу – полковника

медалью «За Отчизну»

Мансимова Техрана Джавид оглу – полковника

Сейфуллаева Кутаиса Гудрет оглу – полковника

Гатамова Бабу Аламдар оглу – полковника-лейтенанта

Наджиева Ильгара Рашид оглу – полковника-лейтенанта

Нуриева Хизри Ахмед оглу – майора

медалью «За отвагу»

Джалалова Заура Алхаз оглу – полковника

Фархадова Джавида Мовлуд оглу – полковника-лейтенанта

Гасанова Анара Ягуб оглу – половника-лейтенанта

Шихалиева Айдына Бахман оглу – полковника-лейтенанта

Эйнуллаева Али Хокумали оглу – прапорщика

Шихалиева Сафтара Тапдыг оглу – прапорщика

медалью «За военные заслуги»

Эйюбова Теймура Тарлан оглу – генерал-майора

Бекирова Субхана Кямал оглу – полковника

Гасанова Ильгара Махар оглу – полковника

Гасанова Магеррама Ашир оглу – полковника

Гулиева Азиза Гадир оглу – полковника

Панахова Эльшада Ислам оглу – полковника

Агакишиева Асифа Али оглу – полковника-лейтенанта

Мирзоева Ашура Гаджиага оглу – полковника-лейтенанта

Мирзоева Анара Мехман оглу – майора

Бахшалиева Низами Физули оглу – старшего лейтенанта