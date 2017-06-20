Группа военнослужащих минобороны Азербайджана удостоена почетных званий, высших воинских званий, орденов и медалей
2017-06-20 19:20 | www.trend.az | 4
БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение о присвоении почетных званий военнослужащим министерства обороны страны за многолетнюю плодотворную деятельность.
Согласно распоряжению, полковнику Кишиеву Рауфу Исмаил оглу присвоено почетное звание «Заслуженный юрист», полковник-лейтенанту медицинской службы Тагиеву Тофигу Тагы оглу – почетное звание «Заслуженный врач».
Другим распоряжением главы государства высшее воинское звание генерал-майора присвоено полковникам Агаеву Закиру Самиддин оглу, Алиеву Азеру Али оглу, Наджафову Хилалу Алимурад оглу, Салахову Физули Зебиш оглу.
Также Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении группы военнослужащих министерства обороны орденами и медалями за особые заслуги в защите и сохранении территориальной целостности Азербайджана и отличие при выполнении задач, поставленных перед азербайджанской армией.
Согласно распоряжению, поручено наградить:
орденом «За службу Отечеству» 3-й степени
Алиева Натига Авил оглу – генерал-майора
Амирагаева Ислама Шихзаде оглу – полковника
медалью «За Отчизну»
Мансимова Техрана Джавид оглу – полковника
Сейфуллаева Кутаиса Гудрет оглу – полковника
Гатамова Бабу Аламдар оглу – полковника-лейтенанта
Наджиева Ильгара Рашид оглу – полковника-лейтенанта
Нуриева Хизри Ахмед оглу – майора
медалью «За отвагу»
Джалалова Заура Алхаз оглу – полковника
Фархадова Джавида Мовлуд оглу – полковника-лейтенанта
Гасанова Анара Ягуб оглу – половника-лейтенанта
Шихалиева Айдына Бахман оглу – полковника-лейтенанта
Эйнуллаева Али Хокумали оглу – прапорщика
Шихалиева Сафтара Тапдыг оглу – прапорщика
медалью «За военные заслуги»
Эйюбова Теймура Тарлан оглу – генерал-майора
Бекирова Субхана Кямал оглу – полковника
Гасанова Ильгара Махар оглу – полковника
Гасанова Магеррама Ашир оглу – полковника
Гулиева Азиза Гадир оглу – полковника
Панахова Эльшада Ислам оглу – полковника
Агакишиева Асифа Али оглу – полковника-лейтенанта
Мирзоева Ашура Гаджиага оглу – полковника-лейтенанта
Мирзоева Анара Мехман оглу – майора
Бахшалиева Низами Физули оглу – старшего лейтенанта