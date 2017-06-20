Москва приступает к проработке ответных мер на санкции США

2017-06-20 21:24 | www.oxu.az | 2

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Москва приступает к проработке ответных мер на расширение США санкционного списка против России, передает Oxu.Az со ссылкой на RT.

«Мы об этом (шаге Вашингтона. — ред.) сожалеем. И именно с таким чувством в очередной раз упущенных возможностей двинуться к улучшению наших двусторонних отношений приступаем к проработке наших ответных мер», — цитирует дипломата РИА Новости.

Рябков подчеркнул, что «те российские представители, которые оказались в этом списке именно сегодня, конечно, не пострадают от американских санкций».

Ранее стало известно, что Минфин США расширил санкции в отношении граждан и организаций в связи с конфликтом на Украине.

С.Б.

