В Азербайджане новые правила организации учебного процесса в вузах будут применены уже этим летом

2017-06-20 19:24 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Правила организации учебного процесса по кредитной системе в вузах на ступенях бакалавриата и магистратуры и на ступени магистратуры в Национальной академии наук Азербайджана с внесенными в них Кабмином Азербайджана изменениями будут применяться начиная с летней экзаменационной сессии 2016/2017 учебного года.

Как сообщили Trend во вторник в министерстве образования, в связи с этим министром образования Микаилом Джаббаровым был подписан соответствующий приказ.

Согласно приказу, руководители вузов должны обеспечить применение новых правил начиная с летней экзаменационной сессии 2016/2017 учебного года.

Отметим, что согласно внесенным в правила изменениям, для студентов, имеющих академические задолженности, создана возможность в каждом семестре в целом по двум предметам участвовать на экзамене без повторного прослушивания курса. Помимо этого количество допустимых кредитов за один семестр увеличено с 38 до 40, а в летнем семестре общее количество допустимых кредитов по предметам увеличено с 9 до 10. В то же время отныне будут применены новые формы очного обучения - полная и частичная вовлеченность в процесс образования.

Полная вовлеченность в процесс образования - это вид очного образования в соответствии с нормативными сроками обучения программы образования по специальности, график обучения планируется со стороны вуза. Частичная вовлеченность в процесс образования - это вид очной формы обучения, соответствующий плану образования по специальности, который составляется студентами (но не менее двух предметов за семестр). Применение второй формы обучения поможет студентам из малообеспеченных семей работать, а работающим гражданам получать образование.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Талех Агавердиев. Редактор: Ирина Парфёнова)