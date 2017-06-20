Экс-премьер Грузии госпитализирован в одну из немецких клиник

2017-06-20 19:30 | www.trend.az | 2

Грузинский олигарх и экс-премьер Грузии Бидзина Иванишвили находится в Германии, где проходит лечение в одной из клиник на окраине Мюнхена с диагнозом "ишемический инсульт", заявила сегодня в сети Фейсбук главный редактор газеты "Хроника+" Элисо Киладзе, передает в среду Грузия-Online.

Ссылаясь на свои источники, Киладзе сообщила, что Иванишвили в течение ближайших месяцев будет полностью изолирован.