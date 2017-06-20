В Сабирабаде произошло тяжелое ДТП, есть погибшие
2017-06-20 22:56 | www.apa.az | 3
На участке автомагистрали Гаджикабул-Бахрамтепе, пролегающем через село Низами Сабирабадского района, произошло серьезное ДТП, есть погибшие.
Как сообщает Миль-муганское бюро АПА, столкнулись автомобили марки «ВАЗ 2106» и грузовой автомобиль марки «Shachman».
В результате аварии погибли 2 человека, находившиеся в «Жигулях».
По факту ведется расследование. Уточняются личности погибших и обстоятельства происшествия.