В Сабирабаде произошло тяжелое ДТП, есть погибшие

2017-06-20 22:56 | www.apa.az | 3

На участке автомагистрали Гаджикабул-Бахрамтепе, пролегающем через село Низами Сабирабадского района, произошло серьезное ДТП, есть погибшие.

Как сообщает Миль-муганское бюро АПА, столкнулись автомобили марки «ВАЗ 2106» и грузовой автомобиль марки «Shachman».

В результате аварии погибли 2 человека, находившиеся в «Жигулях».

По факту ведется расследование. Уточняются личности погибших и обстоятельства происшествия.