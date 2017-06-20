Ильхам Алиев принял участие в ифтаре – ФОТО
2017-06-20 21:45 | www.oxu.az | 3
Председатель Управления мусульман Кавказа шейхульислам Аллахшукюр Пашазаде во вторник по случаю священного месяца Рамазан дал ифтар в своей резиденции.
Как передает Oxu.Az, в церемонии ифтара принял участие Президент Азербайджана Ильхам Алиев.
Церемония ифтара началась с чтения аятов Корана и молитвы по случаю месяца Рамазана.
Шейхульислам Аллахшукюр Пашазаде выразил глубокую признательность Президенту Ильхаму Алиеву и гостям за то, что они приняли приглашение принять участие в ифтаре по случаю благословенного месяца Рамазан, в который был ниспослан священный Коран.
На церемонии выступили руководитель Бакинской и Прикаспийской епархии Русской Православной церкви Александр, председатель Бакинской религиозной общины горских евреев Милих Евдаев, ординарий Римской католической церкви Владимир Фекете.
Глава государства выступил на церемонии с речью.
Затем был дан ифтар.