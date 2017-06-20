Ильхам Алиев принял участие в ифтаре – ФОТО

2017-06-20 21:45 | www.oxu.az | 3

Председатель Управления мусульман Кавказа шейхульислам Аллахшукюр Пашазаде во вторник по случаю священного месяца Рамазан дал ифтар в своей резиденции.

Как передает Oxu.Az, в церемонии ифтара принял участие Президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Церемония ифтара началась с чтения аятов Корана и молитвы по случаю месяца Рамазана.

Шейхульислам Аллахшукюр Пашазаде выразил глубокую признательность Президенту Ильхаму Алиеву и гостям за то, что они приняли приглашение принять участие в ифтаре по случаю благословенного месяца Рамазан, в который был ниспослан священный Коран.

На церемонии выступили руководитель Бакинской и Прикаспийской епархии Русской Православной церкви Александр, председатель Бакинской религиозной общины горских евреев Милих Евдаев, ординарий Римской католической церкви Владимир Фекете.

Глава государства выступил на церемонии с речью.

Затем был дан ифтар.

С.Б.

