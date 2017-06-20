Уничтожен «верховный муфтий» ИГИЛ

2017-06-20 21:57 | www.oxu.az | 3

Международная коалиция во главе с США объявила во вторник об уничтожении так называемого «верховного муфтия» террористической группировки «Исламское государство» Турки Аль-Бен-али.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в заявлении коалиции.

«Силы коалиции уничтожили самопровозглашенного «верховного муфтия» ИГИЛ Турки Аль-Бен-али в результате бомбардировки 31 мая в сирийском Маядине», — говорится в сообщении.

Там указывается, что Аль-Бен-али «играл главную роль в наборе иностранных боевиков и провоцировании терактов по всему миру». Как отмечается, «в качестве главного клирика ИГИЛ с 2014 года он осуществлял пропаганду с целью побуждения к совершению убийств и других зверств, пытался узаконить создание «халифата» и был близким доверенным лицом (главаря ИГ) аль-Багдади».

C.Б.

