Qatar Airways заняла первое место в рейтинге лучших авиакомпаний мира

2017-06-20 19:44 | www.trend.az | 4

Компания Qatar Airways получила престижную премию World Airline Awards, заняв первое место в рейтинге из ста авиаперевозчиков, сообщается на сайте британской исследовательской фирмы Skytrax, присуждающей награду, передает РИА Новости.

Катарская авиакомпания победила сразу в нескольких номинациях, в том числе "Лучший бизнес-класс" и "Лучшая авиакомпания Ближнего Востока". В тройку лидеров вошли также сингапурская Singapore Airlines и японская All Nippon Airways. В список лучших попал и российский "Аэрофлот" - он занимает 30-ю позицию, тогда как год назад компания находилась на 40-м месте рейтинга. Кроме того, "Аэрофлот" в шестой раз признан "лучшей авиакомпанией Восточной Европы".

Награда World Airline Awards считается наиболее престижной в авиаиндустрии. Основанием для ее присуждения послужили оценки почти 20 миллионов пассажиров из 105 стран. Исследование проходило с августа 2016 по май 2017 года, при этом в рейтинг попали первые сто из более чем трехсот авиакомпаний.