Град оставил без света Газах

2017-06-20 22:21 | www.oxu.az | 3

Выпавший в Газахском районе град привел к ряду негативных последствий.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на Report, диаметр градин, выпавших сегодня в 19:55 вечера, составил около 5-7 см.

На данный момент прекращена подача электричества в районный центр и близлежащие села. Нанесен серьезный ущерб хозяйствам, посевным площадям и фруктовым деревьям, возникли трудности в передвижении транспорта. Информации о нанесенном району ущербе пока нет.

Отметим, что сегодня со второй половины дня в западном регионе наблюдаются нестабильные погодные условия. Ливни и град в Дашкесане, Гейгеле, Хаджикенде, Товузском, Агстафинском и Шамкирском районах вызвали нежелательные последствия.

В настоящее время дождливая погода в регионе продолжается.

С.Б.

