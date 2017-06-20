На Стамбульском фестивале прошел День Азербайджана (ФОТО)
2017-06-20 19:46 | www.trend.az | 2
БАКУ /Trend Life/ - В рамках Второго Стамбульского международного фестиваля туристических фильмов (Турция) был организован День Азербайджана.
Мероприятие прошло по предложению оргкомитета фестиваля и при организации министерства культуры и туризма Азербайджана, сообщили Trend Life в пресс-службе ведомства.
Азербайджан на мероприятии представила делегация, в которую вошли старший советник отдела кинематографии министерства культуры и туризма Алмаз Султанзаде, ведущий консультант отдела Айнур Налбант и директор Бакинского профессионального училища туризма Нейлюфер Керимова.
На мероприятии была организована фотовыставка, отражающая туристические регионы страны, исторические памятники, обычаи и традиции.
Также был продемонстрирован видеоролик, подготовленный рабочей группой Бакинского международного фестиваля туристических фильмов и отражающий исторические и культурные памятники страны, национально-духовные ценности, музыкальное искусство, туристический потенциал, социально-экономическое развитие.
Гостям мероприятия были представлены сувениры, а также национальные сладости.
Звучание азербайджанской национальной музыки придало особую атмосферу мероприятию, по завершении которого был исполнен танец "Яллы".
(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ирина Парфёнова)