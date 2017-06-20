Россия завершила сделку с Ираном по обмену обогащенного урана на природный

2017-06-20 19:57 | www.trend.az | 4

Топливная компания госкорпорации "Росатом" ТВЭЛ в прошлом году полностью в необходимых объемах вывезла из Ирана обогащенный уран в обмен на российский природный уран, сообщил во вторник старший вице-президент ТВЭЛ Олег Григорьев, передает РИА Новости.

"Мы обеспечили полный вывоз иранского обогащенного урана в обмен на российский природный уран", - сказал он на брифинге в рамках форума "Атомэкспо-2017".

Эта операция прошла в рамках исторического соглашения Ирана с "шестеркой" международных посредников об урегулировании многолетней проблемы иранского атома.