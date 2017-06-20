В Португалии из-за пожаров эвакуировали десятки деревень

2017-06-20 22:53 | www.oxu.az | 3

Ситуация с природными пожарами в Португалии остается сложной: наиболее опасной точкой стал муниципалитет Гойш (округ Коимбра), где эвакуированы 27 деревень, сообщил государственный секретарь внутренних дел Жорже Гомиш в интервью португальскому телеканалу RTP, передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости.

Утром во вторник специалисты заявляли, что скорее всего им удастся полностью взять под контроль бушующие в центральной части страны пожары. Однако из-за жаркой погоды и сильного ветра огонь начал распространяться с новой силой – в первую очередь в муниципалитете Гойш, где живут 4,5 тысячи человек. В течение дня ведется эвакуация жителей деревень, ближе всего расположенных к зонам, охваченным пламенем. Ситуация осложняется плохой видимостью из-за дыма: самолеты не могут постоянно работать в этом районе.

Оперативный командующий Гражданской защитой Витор Вас Пинто назвал ситуацию в Гойш «вызывающей беспокойство», поскольку «огонь быстро распространяется».

Ситуация в муниципалитете Педроган-Гранди (округ Лейрия), где погибли более 60 человек, значительно улучшилась. Там удалось локализовать 85 процентов охваченной огнем территории. Всего огонь уничтожил более 30 тысяч гектаров леса. По последним официальным данным погибли 64 человека, около 150 получили ранения. В тушении огня в Педроган-Гранди принимают участие 17 самолетов и четыре вертолета, 1,2 тысячи пожарных, более 400 транспортных средств. Несмотря на то, что до сих пор полностью не удалось справиться с одним из очагов, ситуация находится под контролем, заявил Пинто.

В борьбе с пожарами в Португалии участвуют 2,2 тысячи пожарных, которые без отдыха уже несколько суток пытаются справиться со стихийным бедствием. В стране собирают материальную и гуманитарную помощь для пострадавших от пожаров, а также воду и еду для пожарных.

На помощь Португалии прибыли самолеты-амфибии из Испании, Италии и Франции. В ближайшее время отправиться самолет из Марокко. Испания также направила пожарных и военных на помощь соседней стране.

В настоящее время идентифицированы 32 из 64 погибших, сообщила министр внутренних дел Конштансу Урбана ди Соуза. Для опознания остальных потребуются более сложные анализы, в частности ДНК – тела практически неузнаваемы.

Причиной мощнейшего пожара, вспыхнувшего в субботу в муниципалитете Педроган-Гранди, где погибли более 60 человек, стала ударившая в дерево молния. Из-за жары и сухой бури огонь быстро распространился по лесному массиву, а также перекинулся на населенные пункты, расположенные в этой местности. Десятки человек оказались заблокированы огнем на трассе между Фигейро-душ-Виньюш и Каштаньейра-ди-Пера, 30 из них погибли в собственных машинах.

Лесные пожары регулярно бушуют в Португалии летом, однако такого количества жертв, как в округе Лейрия, не было в течение многих десятилетий.

С.Б.

