Тяжелое ДТП в Сабирабаде, есть погибшие

2017-06-20 23:06 | www.oxu.az | 3

На участке автомагистрали Гаджикабул-Бахрамтепе, пролегающем через село Низами Сабирабадского района, произошло серьезное ДТП, есть погибшие.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на АПА, столкнулись автомобили марки «ВАЗ 2106» и грузовой автомобиль марки «Shachman».

В результате аварии погибли 2 человека, находившиhttp://ru.apa.az/novosti-azerbaydjana/proisshestvie-v-azerbaydjane/v-sabirabade-proizoshlo-tyazheloe-dtp-est-pogibshie.htmlеся в «Жигулях».

По факту ведется расследование. Уточняются личности погибших и обстоятельства происшествия.

С.Б.

