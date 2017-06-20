Азербайджан и Латвия договорились о расширении двусторонних отношений (ФОТО)

2017-06-20 20:03 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Латвия во вторник подписали протокол по итогам VII заседания межправительственной комиссии по экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству.

Договор подписали сопредседатели межправкомиссии - министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Гусейнгулу Багиров и министр транспорта Латвии Улдис Аугулис.

Протокол подразумевает развитие и расширение двустороннего сотрудничества между Азербайджаном и Латвией в сферах торговли, инвестиций, науки, образования, культуры, туризма, транспорта, коммуникаций, сельского хозяйства, здравоохранения, энергетики, регионального развития, охраны окружающей среды, труда, занятости и социальной защиты населения, строительства.

Также был обсужден проект меморандума о взаимопонимании между министерствами юстиции Азербайджана и Латвии и ряд других двусторонних соглашений.

Следующее заседание межправительственной комиссии пройдет в Латвии.

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Ирина Парфёнова)