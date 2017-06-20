Грузинский олигарх госпитализирован в одну из немецких клиник

2017-06-20 23:21 | www.oxu.az | 3

Грузинский олигарх Бидзина Иванишвили находится в Германии, где проходит лечение в одной из клиник на окраине Мюнхена с диагнозом «Ишемический шок».

Как передает Oxu.Az, об этом заявила сегодня в сети Фейсбук главный редактор газеты «Хроника+» Элисо Киладзе со ссылкой на свои источники.

По ее словам, Иванишвили в течение ближайших месяцев будет полностью изолирован.

«Бидзина Иванишвили находится в Германии. На окраине Мюнхена, в клинике. Диагноз - ишемический шок.

Любая эмоция - положительная и негативная, может вызвать широкий инсульт. В ближайшие месяцы он будет изолирован. От политики он удален!», - пишет Элисо Киладзе.

Напомним, что в последние дни распространились слухи о тяжелой болезни Бидзины Иванишвили. Об этом со ссылкой на свои источники заявил гендиректор телекомпании «Рустави 2» Ника Гварамия.

С.Б.

