ВВС США сбили в Сирии беспилотник проправительственных сил

2017-06-20 20:19 | www.trend.az | 3

ВВС США сбили в Сирии беспилотник, принадлежавший проправительственным силам, который, с точки зрения США, приближался к отрядам коалиции и представлял для них угрозу, сообщил во вторник корреспонденту ТАСС представитель штаба операции Inherent Resolve, которая проводится в Ираке и Сирии группой стран во главе с США.

"Боевой беспилотник Shaheed 129 был сбит американским истребителем-бомбардировщиком F-15E Strike Eagle примерно в 00:30 по местному времени после того, как он продемонстрировал враждебные намерения и стал приближаться к силам коалиции", - отметили в штабе. По его данным, инцидент произошел в том же месте, где американскими ВВС был 8 июня сбит другой беспилотник.

"Самолет F-15E сопровождал боевой беспилотник после того, как стало очевидно, что он приближается к позициям коалиции. После того, как он продолжил приближаться к отрядам коалиции, не меняя своего курса, его было решено сбить", - сказал представитель коалиции.

Собеседник агентства также сказал, что канал взаимодействия между США и РФ по предотвращению конфликтов в небе над Сирией функционирует.

"Коалиция довела до сведения всех сторон публично, а также посредством канала предотвращения конфликтов с Россией, что не допустит демонстрации враждебных намерений и таких же действий проправительственных сил в отношении коалиции и ее партнеров, которые осуществляют легитимные операции против террористической группировки "Исламское государство", - отметили в штабе.

"Работает механизм предотвращения конфликтов с российскими силами для того, чтобы сократить неопределенность на перегруженном и сложном поле боя и минимизировать риски стратегических просчетов. С учетом недавних инцидентов коалиция не позволит летательным аппаратам проправительственным сил угрожать или приближаться вплотную к коалиции и ее партнерам", - сказал представитель коалиции.

Там, однако, не уточнили, осуществляются ли контакты между военными РФ и США посредством канала, установленного в рамках меморандума о предотвращении инцидентов и обеспечении безопасности полетов авиации. В минувший понедельник председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Джозеф Данфорд утверждал, что такое взаимодействие продолжается, несмотря на то, что Россия заявила о его приостановке.

В понедельник в российском оборонном ведомстве заявили, что самолеты и беспилотники коалиции западнее Евфрата в Сирии будут браться на сопровождение средствами ПВО России после сбитого сирийского истребителя-бомбардировщика Су-22 самолетом ВВС США. Кроме того, в Минобороны сообщили, что с 19 июня Россия прекращает взаимодействие с американской стороной в рамках меморандума о предотвращении инцидентов и обеспечении безопасности полетов авиации в ходе операций в Сирии.