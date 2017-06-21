Россия начала разработку ответных мер на новые санкции США

2017-06-21 00:27 | www.apa.az | 4

Замглавы МИД Сергей Рябков заявил РИА Новости, что Россия начинает разрабатывать ответные меры на расширение американских санкций. Он выразил убеждение, что эти действия США не окажут влияния на курс Москвы и российские компании и граждане не пострадают от новых ограничительных мер.

Министерство финансов США во вторник расширило список санкций в отношении компаний и физлиц из России и Донбасса из-за ситуации на Украине. В список попали 38 новых компаний, чиновников, а также двое представителей байк-клуба "Ночных волков" (Wolf Holding of Security Structures).

Введенные минфином США санкции нацелены на усиление давление на Россию с целью исполнения ею минских соглашений, говорится во вторник в заявлении главы ведомства Стивена Мнучина, которое распространила его пресс-служба.

"Эти изменения будут поддерживать давление на Россию, чтобы двигаться в направлении дипломатического решения (конфликта на Украине)", — сказал Мнучин. Он добавил, что США поддерживают суверенитет Украины и "речи ни о каком облегчении (санкций) быть не может, пока Россия не выполнит минские соглашения".