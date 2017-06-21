В Брюсселе нейтрализовали мужчину, устроившего взрыв

2017-06-21 00:51 | www.apa.az | 4

На Центральном вокзале Брюсселя военные нейтрализовали мужчину, устроившего взрыв. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, эту информацию подтвердила прокуратура бельгийской столицы, не уточнив, был ли он убит.

"Произошел небольшой взрыв вокруг человека, я говорю вокруг, потому что мы не знаем, была ли взрывчатка на человеке или он ее нес в сумке или еще где-то. Военные, патрулировавшие вокзал, отреагировали и нейтрализовали этого человека", — сообщила РИА Новости официальный представитель прокуратуры.

Как сообщили издания Avenir и Libre Belgique, возле одной из касс раздался взрыв, предположительно, на неизвестном мог быть "пояс смертника".

Двадцать второго марта 2016 года в Брюсселе произошел теракт: два взрыва прогремели в здании международного аэропорта, еще одна бомба сработала чуть позже в вагоне метро на станции "Мальбек". Погибли 32 человека, более 300 получили различные ранения.