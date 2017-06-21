Президент Ильхам Алиев: В Азербайджане нет радикализма, фундаментализма, внутри нет какого-либо источника опасности

2017-06-21 01:37 | www.trend.az | 3

БАКУ/ Trend/ - В Азербайджане нет радикализма, фундаментализма, внутри нет какого-либо источника опасности. Об этом сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев на церемонии ифтара по случаю священного месяца Рамазан.

Глава государства отметил, что Азербайджанское государство построено на очень прочных национальных ценностях.

"Азербайджанское государство построено на очень прочных национальных ценностях. А исламские ценности являются неотъемлемой составной частью наших национальных ценностей. То есть, у нас есть очень прочная основа. Это наши национальные ценности и эти ценности для нас превыше всего. Мы стараемся и достигаем того, что молодое поколение растет, зреет в национальном духе. Национальные ценности, всегда должны быть для нас самым приоритетным вопросом", - сказал Президент Азербайджана

Президент Ильхам Алиев сказал, что наряду с этим, Азербайджан светское, современное, открытое миру государство.

"В Азербайджане нет радикализма, фундаментализма, внутри нет какого-либо источника опасности. Причина этого не только наши различные административные шагами. Причина этого, существующая в обществе атмосфера. Где оживают, где поднимают голову радикализм, терроризм?! В тех странах, где нет грамотности. В тех странах, где нарушается социальная справедливость. В тех странах, где царит несправедливость и существует нищета. Поэтому, самой лучшей страховкой от радикализма являются социальная справедливость, материальное благосостояние, образованность, правильная политика. Там где есть эти факторы, нет никаких оснований для радикализма. Правда, возможно вмешательство в нашу страну извне. Однако, Азербайджан является достаточно сильным государством, которое предпринимает свои меры против этого вмешательства, обеспечивает спокойную жизнь азербайджанского народа.

Вот это и есть сегодняшний Азербайджан", - сказал Президент Ильхам Алиев.