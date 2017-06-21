Президент Азербайджана: Мы за короткое время восстановим все территории, которые будут освобождены от оккупации

2017-06-21 02:16 | www.trend.az | 4

БАКУ/ Trend/ - Мы за короткое время восстановим все территории, которые будут освобождены от оккупации. Об этом сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев на церемонии ифтара по случаю священного месяца Рамазан.

Глава государства сказал, что недавно произошло очень знаменательное событие в истории азербайджанского народа, азербайджанского государства.

"Состоялось открытие нового поселка в освобожденном от оккупации селе Джоджуг Марджанлы. Построенные за эти два месяца 50 домов, школа, дорога и вся инфраструктура демонстрируют как нашу силу, так и нашу политику. Это демонстрирует то, что мы за короткое время восстановим все территории, которые будут освобождены от оккупации. И на эти территории вернется жизнь, и там будет поднят флаг Азербайджана. Так же как сегодня возвращается жизнь на освобожденные от оккупации земли в Физулинском, Джебраильском, Агдеринском районах, на этих землях развевается Азербайджанский флаг, ведется созидательная работа", - сказал Президент Азербайджана.

Президент Ильхам Алиев отметил, что Джоджуг Марджанлы является живыми свидетелем армянского фашизма.

"Это село находилась под оккупацией всего 3-4 месяца. В этом селе не осталось ни одного целого здания. Армянские вандалы разрушили все здания. Но мы отстроили это село в течение двух месяцев и строительство еще 100 домов найдет свое решение в ближайшее время. В Джоджуг Марджанлы была построена мечеть похожая на Шушинскую мечеть. Это также имеет большое историческое значение. Джоджуг Марджанлы и другие земли являются нашими исконными землями. Мы создаем новую жизнь на этих землях.

Это свидетельствует о том, что никто не может сломить волю азербайджанского народа. Мы отреставрировали армянскую церковь в Баку и сохраняем ее. Армяне же разрушили наши мечети на оккупированных землях. Та самая мечеть Гёхварага, аналог которой построен в Джоджуг Марджанлы, находится в разрушенном состоянии. Это здание можно разрушить, но враг должен знать, что разрушенные мечети живут в наших сердцах. Мы воздвигли эти мечети в наших сердцах и сразу после освобождения земель от оккупации в течение двух месяцев была построена и сдана в эксплуатацию прекрасная мечеть. У этого есть большое историческое значение. Я уверен, что мы вернемся на все оккупированные земли, Азербайджан восстановит свою территориальную целостность, и на этих землях также будет такой замечательный ифтар, Иншаллах", - сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев.