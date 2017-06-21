Başbakan Yardımcısı Kaynak: Bir terör örgütü, meşru güçlerle bertaraf edilebilir

2017-06-21 02:56 | www.trend.az | 1

Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, "Şimdi kurulan koalisyon, Türkiye gibi meşru, NATO müttefiki bir devlet yerine, Türkiye'de 40-50 bin cana kastetmiş, kan dökmüş PKK'nın Suriye'deki koluyla teröre karşı mücadele etmek istemektedir. Bir terör örgütünün çaresi, asla bir başka terör örgütü olamaz. Bir terör örgütü, meşru güçlerle bertaraf edilebilir. Mücadele onunla yapılabilir." dedi.

Kaynak, Kadın ve Demokrasi Derneğinin (KADEM) Geleceğe İşbaşı Projesi Sertifika Töreni'ne eşi Şule Kaynak ile katıldı. KADEM'in Üsküdar'da bulunan merkezindeki iftarın ardından düzenlenen sertifika töreni, KADEM'in çalışmalarını anlatan sinevizyon gösterimiyle başladı.

Başbakan Yardımcısı Kaynak, törende yaptığı konuşmada, bugünün Dünya Mülteciler Günü olduğunu hatırlatarak, hadiseye bakıldığında Türkiye'nin bu meseleyi bir vicdan meselesi olarak gördüğünü söyledi.

Türkiye'nin, Avrupa'ya yönelen mülteci akımı Ege ve Akdeniz'de, soğuk sularda son bulmasın diye Avrupa Birliği ile geri kabul anlaşması imzaladığını anımsatan Kaynak, ancak verilen sözlerin tutulmadığını belirtti.

Kaynak, Türkiye'de muhacirlerin 200 binden fazla bebeğinin doğduğunu, eğitim çağında bir milyon çocuk ile bir milyondan fazla kadının bulunduğunu aktararak, "Krizin ilk etkilediği kadınlar. Çünkü kadınlar hem kendilerinin hem de çocuklarının sorumluluklarını taşımaktadırlar. Türkiye bu konuda 25 milyar doları aşkın, hem kendi bütçesinden hem belediyeler, KADEM gibi sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar tarafından bu yardımlar yapılmıştır." ifadelerini kullandı.

Başbakan Yardımcısı Kaynak, Türkiye'nin bu meselede izlediği politikaya değinerek, "Biz, onlar hiç gitmeyecekmiş gibi emanetlerini hissederek, çalışmalarımızı yapıyoruz ama yarın bölünmemiş, parçalanmamış, can ve mal emniyetlerinin sağlandığı vatanlarına dönsünler diye de dış politikamızı geliştiriyoruz." diye konuştu.

Geçen yıl eğitim çağındaki bir milyon çocuğun 170 bininin eğitim aldığını, 2016-2017 eğitim öğretim yılında 475 bininin doğrudan eğitim aldığını, 50 bininin de Milli Eğitim Bakanlığının verdiği ders kitaplarıyla sınavlara girdiğini belirten Kaynak, kadınların da sosyal ve ekonomik entegrasyonu için çalıştıklarını söyledi.

"Üç binden fazla DEAŞ teröristi, Fırat Kalkanı Bölgesi'nde bertaraf edilmiştir"

Veysi Kaynak, bugün itibarıyla vatandaşlığa kabul edilenlerin sayısının 50 bini aştığını anlatarak, sözlerine şöyle devam etti:

"Bir an önce vatanlarına dönmeleri için de Fırat Kalkanı bölgesinde çok şey yapıyoruz. Bütün dünya DEAŞ terör örgütünün edebiyatını yaparken, Türkiye geçtiğimiz yıl 24 Ağustos'ta Cumhurbaşkanımızın verdiği talimatla, Türk Silahlı Kuvvetleri bütün dünyanın meşru kabul ettiği Özgür Suriye Ordusu'nu destekleyerek, Cerablus ve Azez arasında 2 bin kilometrekareden fazla bir alanı hem DEAŞ teröründen hem PYD teröründen hem de rejim teröründen kurtarmıştır. El Bab'ta, Azez'de, El Rai'de, Çobanbey'de bu bölgede bu sene 66 bin çocuk kendi okullarında okumuştur. Bu bölgede sadece resmi binalar değil, 86 cami, o zalim diktatör tarafından bombalanmıştır. Diyanet İşleri Vakfımız bu camilerin tamamını, bu ramazana yetiştirdi. Diyanet İşleri Vakfımız ayrıca bütün camilerde insanların dini ihtiyaçlarını gidermek amacıyla görevli tayin etti."

Kaynak, Çobanbey'de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla kurulan büyük lojistik depolar aracılığıyla Fırat Kalkanı Bölgesi'nde yaşayan insanların gıda ve insani ihtiyaçlarının temin edildiğini ifade ederek, "Bölgede terörü çözmek ve kalıcı istikrarı sağlamak isteyenler, dönüp Türkiye ile beraber bu işi yapmak zorundadır. İşte örneği var. Dünyada en etkin mücadeleyi Türkiye yapmıştır DEAŞ terörüne karşı. Üç binden fazla DEAŞ teröristi, Fırat Kalkanı Bölgesi'nde bertaraf edilmiştir. Ancak şimdi kurulan koalisyon, Türkiye gibi meşru, NATO müttefiki bir devlet yerine, Türkiye'de 40-50 bin cana kastetmiş, kan dökmüş PKK'nın Suriye'deki koluyla teröre karşı mücadele etmek istemektedir. Bir terör örgütünün çaresi, asla bir başka terör örgütü olamaz. Bir terör örgütü, meşru güçlerle bertaraf edilebilir. Mücadele, onunla yapılabilir. Türkiye gibi NATO'nun en güçlü ülkelerinden birinin iş birliği teklifine rağmen, müttefiklerimizin PYD ile birlikte DEAŞ terörüyle mücadele etme arzusunun sonu hüsranla bitecek." değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmasının ardından Kaynak ve eşi Şule Kaynak, KADEM Başkanı Sare Aydın Yılmaz ile KADEM Başkan Yardımcısı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, yetiştirme yurtlarında kalan ve alanında uzman ekip tarafından üç ay boyunca sağlık konusunda eğitilen 16-18 yaş arasındaki genç kızlara, sertifikalarını verdi. Sağlık sektöründe ara eleman olarak işe başlayacak olan genç kızlar, daha sonra sağlık kuruluşlarında istihdam edilecek.

Kaynak: AA