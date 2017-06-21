Путин проведет переговоры с президентом Бразилии

2017-06-21 03:00 | www.trend.az | 3

Президент России Владимир Путин проведет переговоры с бразильским коллегой Мишелом Темером, который находится в Москве с официальным визитом, передает РИА Новости.

Это первый визит Темера в Россию в качестве президента Бразилии. В качестве вице-президента он ранее неоднократно посещал Россию, где принимал участие в заседаниях российско-бразильской комиссии высокого уровня по сотрудничеству.

Как сообщила пресс-служба Кремля, на встрече планируется рассмотреть весь комплекс российско-бразильских отношений.

"Особое внимание главы государств уделят наращиванию и диверсификации торгово-экономических связей, а также укреплению сотрудничества в культурной и гуманитарной сферах. Предполагается также обмен мнениями по ключевым региональным и международным темам", - сообщили в пресс-службе.

Как ожидается, президенты по итогам переговоров подпишут ряд двусторонних документов.

Путин и Темер встретились во вторник и посетили закрытие ХIII международного конкурса артистов балета и хореографов в Большом театре.

В среду также ожидается встреча Темера с российским премьер-министром Дмитрием Медведевым. На ней планируется рассмотреть актуальные вопросы российско-бразильского взаимодействия в торгово-инвестиционной, промышленной, научно-технической и культурно гуманитарной областях.