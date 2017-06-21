Пентагон: Россия не угрожает позициям США в Сирии

2017-06-21 04:28 | www.apa.az | 6

В Пентагоне заявили, что Россия не проводит операций в Сирии, которые бы угрожали или вызывали озабоченность США. Как передает Газета.ру, об этом сообщает Reuters.

«Отвлекаясь от публичных заявлений, мы не видели, чтобы русские предпринимали какие-либо действия (в Сирии. — «Газета.Ru»), которые бы вызвали нашу обеспокоенность. Мы продолжаем работать и корректировать наши действия, чтобы предпринимать рациональные действия», — сказали в ведомстве.

Ранее армия Сирии заявила, что международная коалиция во главе с США сбила военный самолет Дамаска в южной части Ракки. Позже штаб коалиции подтвердил, что американский военный самолет сбил сирийский истребитель.

После этого Минобороны России сообщило о прекращении взаимодействия с Пентагоном в рамках двустороннего меморандума по Сирии.