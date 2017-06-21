В ЦАР около 50 человек погибли в ходе столкновений

2017-06-21 05:14 | www.trend.az | 3

Около 50 человек погибли в результате столкновений между противоборствующими вооруженными группировками в Центральноафриканской республике, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Рейтер.

"Я могу сказать, что около 50 человек погибли. 42 тела были перевезены в больницу", - приводит агентство слова мэра города Бриа Мориса Беликуссу.

Столкновения произошли в Бриа. По словам мэра, в соседних районах также есть тела погибших, они пока не были доставлены в больницу.