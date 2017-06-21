Президент: "Сегодня Азербайджан является центром мультикультурализма на планете"

2017-06-21 05:56 | www.apa.az | 3

«Хочу поздравить весь азербайджанский народ с наступающим священным праздником Рамазан. Желаю всему азербайджанскому народу мира, благополучия, все новых и новых успехов». Как передает АПА, об этом в своей речи сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев, принявший участие в ифтаре, данным главой УМК шейх уль-исламом Аллахшукюром Пашазаде в своей резиденции по случаю священного месяца Рамазан.

Глава государства отметил, что Гейдар Алиев является созидателем, основателем Азербайджанского государства: «Его приход к власти вывел Азербайджан на путь развития. Все мы с сожалением отмечаем, что в первые годы независимости великий лидер не был в руководстве Азербайджана. Если бы был, то он смог бы защитить наш народ, государство от больших бед. Гейдар Алиев определил и осуществил основную стратегию развития нашей страны по всем направлениям. В том числе великому лидеру принадлежит особая роль в регулировании государственно-религиозных отношений. Должен также отметить, что до 1993 года в области религиозных вопросов, как и во всех сферах, не было единой политики. Этот пробел, конечно, таил в себе огромные риски. С 1993 года по всем направлениям – в области внешней политики, внутренней политики, экономики, в решении вопросов безопасности, а также государственно-религиозных отношениях – стала формироваться последовательная политика. Основные принципы данной политики актуальны для нас и сегодня. Сегодняшний Азербайджан развивается и будет развиваться на этой прочной основе».

По словам президента, эти традиционные церемонии ифтара на самом деле являются составной частью отношений между религией и государством: «Сегодня мне хочется отметить особую роль его преосвященства шейха в этом деле. Его преосвященство шейх пользуется огромным авторитетом как в Азербайджане, на Кавказе, постсоветском пространстве, так и в мировом масштабе. Мне известно, что его преосвященство шейх пользуется большим уважением среди религиозных лидеров мира. Своей деятельностью его преосвященство шейх укрепляет авторитет нашей страны на международной арене, пропагандирует нашу страну, представляет Азербайджан как современную, привязанную к своим религиозным, национальным корням и в то же время толерантную, открытую миру страну. В рамках «Года исламской солидарности» как в стране, так и за рубежом под руководством его преосвященства шейха были и будут проведены многочисленные мероприятия. Это еще раз представит Азербайджан миру как развивающуюся, современную и динамичную страну».

Президент Ильхам Алиев отметил, что его с А.Пашазаде связывают также личные дружеские отношения: «Эти отношения важны как для нас, так и для страны. Мы показываем пример того, как должны строиться отношения между государством и религией. Благодаря успехам, достигнутым в этой области, Азербайджан может стать примером для многих стран. Государство в Азербайджане не вмешивается в религиозные вопросы, напротив, старается оказать помощь. Наглядным доказательством этого служат построенные и отремонтированные по линии государства наши исторические мечети, религиозные памятники, а также церкви, синагоги. А религия не вмешивается в дела государства, политику. Считаю, что и это является образцовым подходом. В то же время государство и религия находятся вместе, так как у нас одна цель. Мы хотим, чтобы наша страна стала еще крепче, сильнее, чтобы азербайджанский народ жил еще лучше, чтобы наше динамичное развитие было долгосрочным и устойчивым. Поэтому формирование отношений между религией и государством на здоровой основе – наше большое достояние. Еще раз говорю, этот наш пример, считаю, очень привлекателен для ряда стран. Неслучайно, приезжающие в Азербайджан зарубежные гости, в том числе религиозные лидеры, изучают наш опыт, интересуются им и, знакомясь с азербайджанскими реалиями, конечно, постоянно высказывают уважение.

Ильхам Алиев отметил, что Азербайджан является одной из первых мусульманских стран, которые посетил Папа Римский: «Его заявления в ходе визита являются высокой оценкой межрелигиозных отношений в Азербайджане».

«Должен также отметить, что Папа Римский встретился в мечети Гейдара с руководителями всех традиционных религиозных общин Азербайджана. Эта встреча тоже имеет огромное символическое значение. Это стало очередным посланием миру о том, как должны решаться межрелигиозные отношения. Азербайджанской общественности хорошо известно и то, что в религиозных праздниках, церемониях активно участвуют все религиозные общины. Представители всех конфессий не только участвуют, но и выступают в новых мечетях и капитально отремонтированных исторических мечетях. Считаю, что это тоже уникальный опыт в мировом масштабе, автором которого является Азербайджан», - отметил президент.

Ильхам Алиев отметил, что инициативы, выдвинутые Азербайджаном во многих сферах, приносят новизну, новую динамику, новый подход: «Ломая некоторые стереотипы, мы предлагаем новый формат поведения во многих сферах, в том числе в решении религиозных вопросов. Неслучайно, работа, проводимая в этой области в Азербайджане, достигнутые успехи высоко оцениваются, можно сказать, всеми ведущими международными организациями. Должен также отметить, что начатые по нашей инициативе и развивающиеся различные мероприятия, форумы на последующем этапе получают поддержку международных организаций. В качестве примера я могу привести состоявшийся в этом году IV Форум по межкультурному диалогу. Мы выдвинули этот Форум как инициативу. А сегодня его организаторами являются ведущие международные организации мира – ЮНЕСКО, ИСЕСКО, Совет Европы, Всемирная туристская организация и пр. Проведение таких престижных мероприятий в Азербайджане демонстрирует нашу политику, намерения, а также показывает всему миру, что сегодня на планете есть страна, являющаяся центром мультикультурализма. Эта страна – Азербайджан».

«В 2008 году по нашей инициативе начался «Бакинский процесс». Сегодня о «Бакинском процессе» с уважением говорят с самых высоких трибун. Могу сказать, что «Бакинский процесс» является ведущим направлением в мировом масштабе. В рамках данного процесса находят решение межрелигиозные отношения. Мы очень активно приступили к этой работе около 10 лет назад. В то время еще не было существующих сегодня угроз, рисков. Эти риски появились в последние 5-6 лет. К сожалению, как в мусульманском мире, так и в других местах, Европе достаточно много моментов, вызывающих беспокойство. Но когда мы обратили внимание на этот вопрос, выдвинули эти инициативы, подавляющего большинства таких угроз еще не было. То есть считаю, что своевременно предпринятые шаги играют позитивную роль в межрелигиозных отношениях, межцивилизационных вопросах. Сегодня Азербайджан и в этой области отмечают и признают как образцовую страну», - отметил президент.

Глава государства также отметил, что Азербайджанское государство построено на очень прочных национальных ценностях: «А исламские ценности являются неотъемлемой составной частью наших национальных ценностей. То есть у нас очень прочные основы. Это – наши национальные ценности, которые для нас превыше всего. Мы стараемся и добиваемся того, чтобы молодое поколение росло и воспитывалось в национальном духе. Национальные ценности всегда должны быть для нас самым приоритетным вопросом».