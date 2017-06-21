Президент Ильхам Алиев: Волю азербайджанского народа никому не сломить

2017-06-21 06:20 | www.apa.az | 2

Азербайджан является светским, современным, открытым миру государством. В Азербайджане нет радикализма, фундаментализма, внутри нет какого-либо источника угрозы. Как передает АПА, об этом в своей речи сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев, принявший участие в ифтаре, данным главой УМК шейх уль-исламом Аллахшукюром Пашазаде в своей резиденции по случаю священного месяца Рамазан.

По словам главы государства, причина этого заключается не только в предпринимаемых им тех или иных административных шагах: «Причина этого - в существующей в обществе атмосфере. Где оживает, поднимает голову радикализм, терроризм?! В тех странах, где нет грамотности, где нарушается социальная справедливость, где царят несправедливость и нищета. Поэтому лучшая гарантия от радикализма – это социальная справедливость, материальное благосостояние, грамотность, правильная политика. Там, где есть эти факторы, нет никаких оснований для радикализма. Правда, может быть вмешательство в нашу страну извне. Однако Азербайджан является достаточно сильным государством, принимающим меры против такого вмешательства, обеспечивающим спокойную жизнь азербайджанского народ»а.

«Таков сегодняшний Азербайджан. Я неоднократно говорил, хочу сказать и сегодня, что в основе всех наших успехов лежит продуманная политика. Мы добились больших успехов во всех направлениях. Сегодня также было отмечено, что Азербайджан добился больших успехов на Играх исламской солидарности, занял первое место в командном зачете. Это – большая победа. На проведенных два года назад Европейских играх Азербайджан в командном зачете был удостоен второго места среди всех европейских стран. Экономические показатели пяти месяцев этого года также очень обнадеживающие и позитивные. Наша ненефтяная экономика выросла более чем на 2 процента. Ненефтяная промышленность выросла почти на 4 процента. Сельское хозяйство увеличилось на 2 процента. Экспорт возрос на 44 процента, а импорт сократился примерно на 17 процентов. Все это стало возможным благодаря экономическим реформам, продуманной политике», - отметил президент.

По словам президента, что касается решения внешнеполитических вопросов, то сегодня Азербайджан пользуется таким высоким авторитетом в мировом масштабе, что стран, желающих сотрудничать с нами, становится все больше: «Мы смогли выстроить со всеми странами равноправные отношения на основе взаимного уважения. Мы смогли наладить прекрасные отношения с европейскими, мусульманскими и другими странами. Азербайджан играет и впредь будет играть незаменимую роль – сегодня я говорю это с абсолютной решительностью – в развитии межцивилизационного диалога. Это своего рода наша ответственность, в то же время это нужно нам. Мы хотим, чтобы межрелигиозные отношения в Азербайджане всегда оставались такими, как сейчас. Чтобы представители всех религий, национальностей в Азербайджане всегда жили как одна семья, так, как они живут сегодня. В этом и заключается наша политика. Я говорил, еще раз хочу сказать, что уважение к своему народу, религии начинается с уважения к другой религии, народу. Вот наша политика, которую азербайджанская общественность полностью одобряет и поддерживает. Именно благодаря этому мы видим и отмечаем сегодняшние прекрасные результаты».

«Недавно в истории нашего народа, государства произошло очень знаменательное событие. В освобожденном от оккупации селе Джоджуг Мерджанлы состоялось открытие нового поселка. Построенные за эти два месяца 50 домов, школа, дорога и вся инфраструктура демонстрируют и нашу силу, и нашу политику. Показывают, что мы за короткий срок восстановим все освобожденные от оккупации территории. На эти территории вернется жизнь, там будет поднят азербайджанский флаг. Так же, как сегодня жизнь возвращается на освобожденные от оккупации земли в Физулинском, Джебраильском, Агдеринском районах, на этих землях развевается азербайджанский флаг, идет созидательная работа.

Джоджуг Мерджанлы является живым свидетелем армянского фашизма. Это село находилось под оккупацией всего 3-4 месяца. Там не осталось ни одного уцелевшего здания. Армянские вандалы разрушили все дома. А мы за два месяца восстановили это село, в ближайшее время будет решен вопрос строительства еще ста домов. В Джоджуг Мерджанлы построена мечеть, являющаяся аналогом Шушинской мечети. Это тоже имеет большое историческое значение. Джоджуг Мерджанлы и другие территории – наши исконные земли. Мы создаем на этих землях новую жизнь.

Это показывает, что волю азербайджанского народа никому не сломить. Мы реставрировали в Баку армянскую церковь, бережем ее. Армяне же разрушили на оккупированных землях наши мечети. Мечеть Говхарага, аналог которой построен в Джоджуг Мерджанлы, находится в разрушенном состоянии. Здание разрушить можно, но враг должен знать, что разрушенные мечети живут в наших сердцах. Мы возвели эти мечети в наших сердцах, сразу после освобождения земель от оккупации в течение двух месяцев была построена прекрасная мечеть. Это имеет огромное историческое значение. Уверен, что мы вернемся на все оккупированные земли, Азербайджан восстановит свою территориальную целостность, и на этих землях также, Иншаллах, будут проводиться такие замечательные церемонии ифтара», - отметил президент.