На юге Филиппин связанные с ИГ боевики атаковали школу

2017-06-21 06:39 | www.trend.az | 4

Связанные с террористической группировкой "Исламское государство" боевики совершили налет на школу на юге Филиппин, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Рейтер.

По данным полиции, боевики взяли некоторых учащихся в заложники. Информации о пострадавших пока нет.

В мае президент Филиппин Родриго Дутерте ввел военное положение в южной провинции Минданао после столкновений армии с поддерживающей ИГ группировкой. Основной горячей точкой остается город Марави, в боях по захвату которого участвовали около 500 боевиков. Во вторник военные начали новое наступление в городе.

По данным на понедельник, в ходе столкновений с армией, которые продолжаются больше четырех недель, были ликвидированы 257 боевиков, погибли 62 военнослужащих и 26 мирных граждан.