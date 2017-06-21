Рамазан хайит в Узбекистане будет отмечаться 26 июня

2017-06-21 07:18 | www.trend.az | 3

ТАШКЕНТ /Trend/ - Президент Узбекистана Шавкат Мирзияев подписал постановление «О праздновании Рамазан хайита», согласно которому 26 июня в Узбекистане объявлен выходным днем.

«Принимая во внимание решение управления мусульман Узбекистана о совпадении в 2017 году первого дня Рамазан хайита с 26 июня (понедельником), объявить 26 июня 2017 года выходным днем и широко отметить в стране как праздник», - говорится в постановлении.

В постановлении подчеркивается роль и значение праздника благодеяния, благодарения, доброты и милосердия - священного Рамазан хайита в духовной жизни узбекского народа, а также в сохранении и возвышении национально-духовных ценностей.

Глава государства поручил республиканским фондам «Нуроний», «Махалла» и другим общественным организациям и ведомствам «организованно и на высоком уровне, в соответствии с национальными ценностями нашего народа осуществить необходимые мероприятия в связи с проведением Рамазан хайита на местах».

В Узбекистане ежегодно, начиная с 1992 года, два главных мусульманских праздника - Рамазан-хаит и Курбан байрам, специальным постановлением главы государства объявляются выходными праздничными днями.

В настоящее время в Узбекистане осуществляют свою деятельность более 2,2 тысячи религиозных организаций 16 различных религиозных конфессий. Из них более 90 процентов - мусульманские организации, так как большая часть 30-миллионого населения республики исповедует ислам.

(Автор: Демир Азизов)