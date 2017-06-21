Новые назначения в правительственных структурах Узбекистана

2017-06-21 07:25 | www.trend.az | 3

ТАШКЕНТ /Trend/ - Указом президента Шавката Мирзияева на должность министра высшего и среднего специального образования Узбекистан назначен Ином Маджидов, исполнявший до назначения обязанности первого заместителя министра.

Другим указом главы государства Рустам Касимов, ранее работавший на посту этого ведомства, назначен на должность первого заместителя государственного советника президента – руководителя организационно-кадровой службы и ректора Академии государственного управления при президенте республики.

Ранее эту должность занимал Адхам Икрамов, возглавивший Торгово-промышленную палату.

(Автор: Демир Азизов)