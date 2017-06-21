Ливни нанесли ущерб домам в Товузе

2017-06-21 07:22 | www.apa.az | 3

Ливни нанесли ущерб домам в Товузе. Как сообщает западное бюро АПА, больше всего от стихии пострадало село Алимарданлы. Так, подтопленными оказались дома, кровли которых были повреждены в результате крупного града 10 июня. Жильцы подтопленных домов были вынуждены ночевать на улице. Ливни нвнесли ущерб также домам в селах Хатынлы, Гараханлы, Гядирли и Вюз Джырдахан. В ИВ информированы о стихии, все дома, пострадавшие от града, взяты на учет.