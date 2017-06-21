Президент Южной Кореи собирается встретиться с Ким Чен Ыном до конца года

2017-06-21 07:37 | www.trend.az | 3

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин выразил надежду, что сможет встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном до конца года, если сложатся благоприятные условия, передает РИА Новости.

"Я, конечно же, надеюсь, что условия могут стать подходящими для подобного диалога до конца этого года. Но только потому, что мы считаем, что диалог необходим, не значит, что мы должны с нетерпением ждать диалога", - ответил Мун в интервью телеканалу CBS News на вопрос, может ли он встретиться с лидером КНДР в этом году.

Встречи лидеров двух корейских государств проходили дважды - в Пхеньяне в 2000 и 2007 годах при бывшем лидере Северной Кореи Ким Чен Ире - отце нынешнего руководителя страны. Встреча в 2007 году пока была последней.

Мун Чжэ Ин, победив на досрочных президентских выборах в Южной Корее в мае этого года, обещал приложить усилия для налаживания межкорейских отношений, но из-за все новых испытаний баллистических ракет КНДР этого пока не произошло.