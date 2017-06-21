40 kişi gözaltında

2017-06-21 07:40 | www.trend.az | 1

Manisa’daki kışlada yaşanan gıda zehirlenmesiyle ilgili soruşturmada gözaltına alınanların sayısı 40’a yükseldi. Hastanede tedavi gören son 3 asker de taburcu edildi.

Manisa 1. Piyade Er Eğitim Tugay Komutanlığı Albay Arif Seyhun Kışlası'nda askerlerin gıdadan zehirlenmesine ilişkin soruşturma kapsamında 16 kişi daha gözaltına alındı. 17 Haziran'daki yemekten sonra çok sayıda askerin kusma ve bulantı şikâyetiyle hastanelere kaldırılmasının ardından, ilk aşamada 24 kişi gözaltına alınmıştı. Edinilen bilgiye göre, Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı, yürüttüğü iki ayrı soruşturmada, aralarında yemek şirketinin Manisa Doğu Kışla ve Batı Kışla'daki çalışanlarının da bulunduğu 16 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkardı. Bu kişilerin de yakalanmasıyla gözaltı sayısı 40'a yükseldi.

KAOS AMAÇLI PROVOKASYON

Sosyal medyada ortaya atılan iddialara cevap veren Manisa Cumhuriyet Başsavcısı Akif Celalettin Şimşek de, bazı kesimlerin olayı ısrarla yaymaya çalıştığını söyleyerek, "3 kişinin öldüğünü öne sürdüler. Sonra bu sayıyı 12'ye çıkardılar. Kesinlikle vefat eden herhangi bir askerimiz yok. Böyle bir olay olsa ne kamuoyundan ne de basından saklanması mümkün. Çünkü bu çocuklarımızın aileleri var. Tamamen, kaos ortamı yaratmaya yönelik art niyetli bir provokasyon. Bu tür paylaşımlar yapanlara yönelik de yasal işlem başlattık" şeklinde konuştu.

TÜMÜ TABURCU EDİLDİ

Bu arada gıda zehirlenmesi nedeniyle hastanede tedavisi süren son 3 askerin de taburcu edildiği belirtildi. Olay gecesi 731 askerin hastanelere kaldırıldığını belirten Şimşek, "Yasal süreci zaten, 23 Mayıs'ta Batı Kışla'da, 12 askerimizde sağlık sorunu oluşacak vaka ile karşı karşıya kaldığımız olayda başlatmıştık. Ancak o gıda zehirlenmesi değil, temizlik çalışmasından kaynaklıydı. Batı Kışla'da yaşanan son olayla ilgili tanılarımız şu an için gıda zehirlenmesi olduğu yönünde. Ancak bu raporlarla netleşecek. Bu işin mutfağından, alımına kadar, yüklenici firmanın çalıştırdığı, sorumlu tuttuğu gıda mühendisleri, aşçılar, servis ve sevk yapanlar dahil, gözaltındakilerin sorgusu devam ediyor. Sorgulardan sonra özellikle Ankara merkezli de birtakım gözaltılar olabilir" dedi.

'BİZE MÜRACAAT ETSİNLER'

Şimşek, tehdit edildiklerini ve haklarında idari soruşturma açıldığını öne süren askerlerle ilgili olarak da "Bir disiplin soruşturması ya da dayak olayı yok. Asker ailelerine şu teminatı veriyorum. Askeri mahkemeler kaldırıldığı için, çocuklarının dövüldüğüne dair iddiası olan herkesin bize müracaat hakkı var" diye konuştu.

Kaynak: Sabah