Лавров: Россия заинтересована в нормализации отношений с ЕС

2017-06-21 07:43 | www.apa.az | 3

Россия заинтересована в нормализации отношений с Евросоюзом, передает РИА «Новости» заявление главы МИД Сергея Лаврова по итогам переговоров с министром иностранных дел Франции Жан-Ивом Ле Дрианом.

«Мы заинтересованы в том, чтобы они (отношения с ЕС. — Ред.) вернулись на путь нормального развития», — сказал он.

В свою очередь Ле Дриан добавил, что Франция не стремится ни к экономической, ни к политической изоляции России.