Еврокомиссия о перспективах импорта СПГ странами ЕС (Эксклюзив)

2017-06-21 08:00 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Обеспечение доступа всех государств-членов ЕС к рынкам сжиженного природного газа (СПГ) является одной из ключевых целей Энергетического союза ЕС, сказал Trend источник в Еврокомиссии, комментируя первые поставки американского СПГ в Европу.

На прошлой неделе первый танкер с американским СПГ пришел в польский порт. В Западную Европу американский СПГ был впервые поставлен в прошлом году – в апреле 2016 года первый танкер с американским СНГ прибыл к берегам Португалии.

"ЕС будет тесно сотрудничать с международными партнерами, чтобы продвигать свободные, ликвидные и прозрачные глобальные рынки СПГ. Это означает взаимодействие с нынешними и будущими поставщиками и с основными странами-потребителями, чтобы обеспечить свободную торговлю СПГ на мировых рынках, как в обычных рыночных условиях, так и в случае внешних потрясений", - сказал источник.

Он отметил, что ЕС является крупнейшим импортером природного газа в мире.

"Поэтому диверсификация источников поставок имеет первостепенное значение, как для обеспечения энергетической безопасности, так и для повышения конкуренции", - сказал источник.

По его словам, поставки СПГ возможны из самых разных стран-поставщиков по всему миру, и этот вид топлива может дать реальный толчок диверсификации источников поставок газа в ЕС и, следовательно, значительно улучшить энергетическую безопасность.

"Сегодня страны Западной Европы, имеющие доступ к импортирующим СПГ терминалам и рынкам жидкого газа, гораздо более устойчивы к возможным перебоям в поставках, чем те, которые зависят от одного поставщика газа", - сказал источник.

Он отметил, что с выходом новых поставщиков, таких как США и Австралия, на глобальный рынок СПГ, этот рынок переживает период динамичного развития.

По словам источника, у Европы значительные импортные мощности СПГ - в настоящее время их достаточно, чтобы удовлетворить около 43 процентов от общего объема внутренней спроса на газ (по данным за 2015 год). Вместе с тем сохраняются значительные региональные различия в отношении доступа к СПГ.

"Комиссия определяет стратегию СПГ, которая улучшит доступ всех стран-членов к СПГ в качестве альтернативного источника газа. Центральными элементами этой стратегии являются создание стратегической инфраструктуры для укомплектования внутреннего энергетического рынка и определение необходимых проектов для прекращения зависимости от одного источника некоторых государств-членов", - сказал источник.

(Автор: Елена Косолапова)

Твиттер:@E_Kosolapova