Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 'Mülteciler Günü' mesajı

2017-06-21 08:15 | www.trend.az | 1

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Dünya Mülteciler Günü” dolayısıyla mesaj yayımladı. Türkiye’nin öteden beri ihtiyaç sahiplerine kapılarını açan bir ülke olduğunun altını çizen Erdoğan, “Türkiye, ihtiyaç sahiplerine öteden beri kapılarını açmakta tereddüt göstermeyen, onların insanlık onuruna yakışır bir şekilde yaşamalarını sağlamak için tüm imkanlarını seferber eden bir ülkedir. Komşumuz Suriye’de 2011 yılından beri devam eden kriz karşısında Türkiye büyük bir insanlık sınavı vermiş, 3 milyonu aşkın mülteciye hiçbir ayrım yapmadan sahip çıkmıştır. Bu insanlık dramı karşısında, temel hakların ve insani değerlerin savunuculuğunu yapan birçok gelişmiş ülke ise bu süreçte maalesef sınıfta kalmış, kapılarına gelen mazlumlara sırtlarını dönmüştür” ifadelerini kullandı.

“Çabalarımız etkin şekilde devam edecektir”

“Açık kapı” politikasının sembolü haline gelen Türkiye’nin gelecekte de ihtiyaç sahiplerine yardımlarını esirgemeyeceğinin altını çizen Erdoğan şunları kaydetti:

“Ülkemizdeki Suriyelilerin hayat şartlarının iyileştirilmesine yönelik çabalarımız da etkin şekilde devam edecektir. Suriyelilerin Türk ekonomisine yasal olarak katılımlarının arttırılması ve Suriyeli çocukların eğitimi için gerçekleştirdiğimiz faaliyetler bu çabaların yalnızca bir bölümüdür. 2015’te umut dolu yolculukların can kayıplarıyla sonuçlandığı Ege Denizi’nin, Türkiye’nin kararlı duruşu ve insani mülahazalarla aldığı tedbirler neticesinde nasıl bir istikrar ve dayanışma ortamına dönüştüğü ortadadır. Ülkemiz, tek bir can kaybı yaşanmasına mahal vermeyecek şekilde bu alanda da çalışmalarını sürdürecektir.”

“Sorumluluklarını yerine getirmeye çağırıyoruz”

Erdoğan, dünyada en fazla Suriyeliye ev sahipliği yapan ülke olan Türkiye’nin, bu soruna çözüm bulunması için bilgi ve tecrübesini diğer ülkelerle de paylaşmaya hazır olduğumuzu belirterek; uluslararası toplumu bu meseleyle ilgili olarak sorumluluklarını yerine getirmeye çağırdı.